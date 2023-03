Oltre al pubblico di uomini e donne, verrà introdotto a Ciao Darwin quello ‘arcobaleno’. Una decisione che sta facendo molto discutere.

Novità assoluta a Ciao Darwin. Per la prossima edizione, per la quale sono partiti i provini, oltre ad avere un pubblico formato da uomini e donne, divisi come sempre da una parte e dall’altra, ci sarà anche un’altra “fetta”, quella del pubblico arcobaleno dove tutti potranno sentirsi liberi di fare il tifo per i concorrenti senza alcun timore.

Ciao Darwin, pioggia di critiche per il pubblico arcobaleno

Paolo Bonolis

Per la nuova edizione del programma, che sarà sempre condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, ci sarà quindi questa grande novità che è stata spiegata, come riportato da Fanpage, da Marco Salvati, uno degli autori, a PipolNews.

“Una novità nata sotto mia pressione e recepita, devo dire, molto volentieri da Paolo…Noi, solitamente, a Ciao Darwin avevamo lo spicchio uomini e lo spicchio donne nel pubblico. Quest’anno introduciamo il settore arcobaleno”, ha detto Salvati in una recente intervista.

“Ci siamo resi conto dei tempi che cambiano e della difficoltà di alcune persone, uomini e donne, che nel loro settore non se la sentivano alcuni uomini di applaudire altri uomini che entravano e lo stesso accadeva per le donne. Nel settore arcobaleno, chiunque può applaudire chiunque, chiunque è libero di essere quello che vuole e di fare il tifo per chi vuole. Chi ha voglia di stare in quel settore, può farlo: una donna che vuole applaudire un bel corpo di donna lo può fare, lo stesso un uomo che vuole applaudire un bel corpo di uomo. Senza identificarsi in nessuna sessualità specifica, si va là e si tifa per chi si vuole, si applaude, si urla e si sbraita. Ci siamo arrivati un po’ tardi, ma noi andiamo in onda una volta ogni quattro anni come le Olimpiadi”.

Tale decisione, però, non ha trovato troppi pareri favorevoli sui social. Molti utenti, infatti, hanno visto queste decisione come una ulteriore discriminazione. Staremo a vedere cosa succederà una volta iniziata la trasmissione.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della trasmissione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG