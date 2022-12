Lino Guanciale torna su Rai 1 con Il Commissario Ricciardi 2: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

Tra le tante fiction di Rai 1 tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni c’è anche Il Commissario Ricciardi. Dopo il successo avuto dalla prima stagione (i sei episodi sono stati trasmessi dal 25 gennaio all’1 marzo 2020 in prima serata), la serie TV torna con le puntate della seconda stagione. Ci sono infatti ancora tante storie da raccontare, tanti misteri da risolvere per il protagonista nella Napoli degli anni ’30, in pieno ventennio fascista.

Il Commissario Ricciardi 2 si farà: l’uscita della serie TV

Ma Il Commissario Ricciardi 2 quando esce in TV? La domanda che molti fan della fiction si pongono non ha finalmente una risposta precisa. Il giorno scelto per il debutto della nuova stagione della fiction su Rai 1 è lunedì 27 febbraio 2022. Ogni lunedì, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, andrà in onda una nuova puntata.

Lino Guanciale

Quel che è certo riguardo a Il Commissario Ricciardi 2 è che alla regia non c’è più il regista Alessandro D’Alatri, che aveva diretto i 6 episodi della prima stagione (saranno 6 anche gli episodi della seconda stagione).

Il Commissario Ricciardi 2: il cast e la trama della serie TV

Per quanto riguarda la trama delle nuove puntate, sono iniziate a circolare le prime anticipazioni su Il Commissario Ricciardi 2. La stagione dovrebbe essere basata sulle storie tratte da Per mano mia. Il Natale del Commissario Ricciardi, Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi, Serenta senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi, Rondini d’inverno. Sipario per il Commissario Ricciardi, Il purgatori dell’angelo. Confessioni per il Commissario Ricciardi, Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il Commissario Ricciardi.

Poche novità invece per quanto riguarda il cast de Il Commissario Ricciardi 2. Nella serie TV oltre a Lino Guanciale sono confermati anche Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti e Nunzia Schiano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG