Terza stagione di L’Amica Geniale dal 6 febbraio, anche Makari 2 e Nero a metà a febbraio sulla Rai: le fiction di febbraio

A gennaio i telespettatori di Rai 1 hanno ritrovato DOC nelle tue mani, nella sua seconda stagione, e accolto anche nel migliore dei modi la fiction La Sposa, oltre a Non mi lasciare. Il mese di febbraio, come già accaduto per la fiction con Luca Argentero sarà quella dei ritorni. Non uno ma tre, perché ci sarà spazio per L’Amica Geniale 3, per Nero a metà 3 e per Makari 2.

L’Amica Geniale 3 dal 6 febbraio su Rai 1

Partiamo dallo spazio che La Sposa, la fiction in 3 puntate con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, lascerà la domenica sera. L’ultima puntata è quella del 30 gennaio, mentre dal 6 febbraio spazio all’attesissima terza stagione di L’Amica Geniale (Storia di chi resta e di chi fugge è il titolo della nuova serie di puntate). Ritroveremo di nuovo Lenù e Lila e le loro interpreti, già conosciute nel secondo capitolo, ovvero Margherita Mazzucco e Gaia Girace. A fare da sfondo gli anni ’70, una Lila che lavora in fabbrica e una Lenù che dopo gli studi all’Università ha pubblicato un romanzo.

Claudio Amendola

Makari 2 e Nero a metà 3: quando vanno in onda

Il lunedì, quando terminerà Non mi lasciare, prenderà invece il via Makari 2, la fiction con Claudio Gioè nei panni del giornalista Saverio Lamanna. L’uomo, tornato nella sua Sicilia, ha trovato l’amore (la storia con Suleima continuerà?) e di puntata in puntata si troverà in mezzo anche a gialli da risolvere.

A fine mese ecco poi Nerò a metà 3: Claudio Amendola sarà di nuovo Carlo Guerrieri, e con lui ci saranno anche il fido Malik e la figlia Alba. Il giorno della messa in onda sarà il lunedì, il 28 febbraio, lo spazio lasciato da Makari che andrà in onda per tre puntate.

