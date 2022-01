Ecco alcune indiscrezioni su cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: probabili nuove conoscenze per Ida Platano che tornerà al centro studio.

Uomini e Donne torna con nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. In questa puntata, secondo le anticipazioni, si parlerà molto di Ida Platano che sta ancora cercando la sua anima gemella. Ci potrebbe essere anche un nuovo confronto tra Pinuccia e Alessandro, mentre Luca avrà le prime incomprensioni che le corteggiatrici.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Al centro studio, dovrebbe tornare Ida Platano con il cavaliere Andrea. Nonostante un’iniziale interesse, la dama ha deciso di troncare la conoscenza con lui perchè non sente il trasporto giusto per continuare. Potrebbero però entrare per lei nuovi pretendenti? Intanto, ci potrebbe essere un nuovo chiarimento tra Pinuccia e Alessandro. La simpatica dama over ha deciso di troncare perchè il cavaliere le ha concesso solo amicizia, come andranno le cose?

Per il trono over invece, Matteo sarà sempre alle prese con Denise e Federica. Quest’ultima si è infuriata dimostrando di essere molto gelosa del tronista. Luca Salatino, potrebbe incappare nelle prime incomprensioni e litigi con alcune corteggiatrici con le quali è uscito. Il percorso del tronista romano sembra già abbastanza turbolento ma, sicuramente, terrà alta l’attenzione del pubblico.

