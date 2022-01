Ecco le location di Quando le mani si sfiorano, film ambientato nella Germania nazista che racconta un’impossibile storia d’amore.

Di film ambientati nella Germania nazista all’epoca della seconda guerra mondiale ce ne sono molti, tra questi c’è anche Quando le mani si sfiorano. A differenza di molti altri, la pellicola diretta da Amma Asante racconta un’impossibile storia d’amore tra una giovane recluta dell’esercito tedesco e una ragazza di colore, nata da madre tedesca e dal padre africano. Una storia che, per via del colore della pelle della ragazza, è praticamente impossibile da portare avanti per i due giovani protagonisti, anche perché si ritroveranno entrambi, in ruolo ovviamente diversi, all’interno dello stesso campo di concentramento: guardia lui, prigioniera lei (ricordiamo che il film non è basato su una storia realmente accaduta). Vediamo ora quali sono le location di Quando le mani si sfiorano.

Quando le mani si sfiorano: le location del film

Quando le mani si sfiorano è una produzione internazionale e, pur essendo la storia ambienta in Germania, è stato girato tra il Belgio e l’Isola di Man, al largo della costa britannica. E’ in queste località che sono state riprodotte la Germania ai tempi della seconda guerra mondiale e il campo di concentramento nel quale i due protagonisti si ritrovano.

Proiettore cinema

Quando le mani si sfiorano: il cast del film

Leyna, la giovane ragazza protagonista di Quando le mani si sfiorano, è interpetata da Amandla Stenberg, attrice che da giovanissima, agli esordi della sua carriera, si è fatta apprezzare per il ruolo di Rue in Hunger Games.

Il soldato tedesco del quale si innamora, Lutz, è invece impersonato da George McKay, il protagonista principale di 1917 di Sam Mandes. Completano il cast principale di Quando le mani si sfiorano anche Abbie Cornish, Christopher Eccleston e infine Tom Sweet.

