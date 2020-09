La serie TV Fernando debutta su Amazon Prime Video venerdì 25 settembre 2020 e racconta la vita del campione di Formula 1 Fernando Alonso.

Il mondo dello sport sembra affascinare sempre di più i produttori della serie TV, lo dimostrano le tante docu-serie dedicate ai campioni delle varie discipline che negli ultimi tempi sono state realizzate. Da venerdì 25 settembre 2020 su Amazon Prime Video sono disponibili gli episodi di Fernando, la serie TV dedicata al campione di Formula 1 Fernando Alonso. La serie è composta da cinque episodi, che sono stati girati tutti tra il 2019 e il 2020: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Fernando.

Fernando, la serie Tv su Alonso: la trama

Nel corso dei cinque episodi viene raccontata la vita di Fernando Alonso, dalla sfera pubblica a quella privata.

Fernando Alonso

“Fernando è stata un’ulteriore sfida nella la mia carriera, un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e le grandi esigenze che comporta gareggiare a livello mondiale, qualcosa che solitamente non è visibile al di fuori del mondo delle gare” ha raccontato lo stesso pilota spagnolo parlando della serie TV a lui dedicata.

Nel corso delle puntate non mancano le interviste alle persone che meglio conoscono il pilota spagnolo, dalla compagna Linda Morselli alla sorella Lorena Alonso, passando per il manager Luis Garcia Abad e il collega Carlos Sainz.

Le serie TV sullo sport

Mentre Amazon Prime Video si apprestava a lanciare la serie TV Fernando, Netflix ha annunciato un’altra serie su un altro pilota che ha fatto la storia della Formula 1: Ayrton Senna.

Ma, come dicevamo in precedenza, negli ultimi sono tante le docu-serie sui campioni dello sport che sono arrivate in particolare sulle piattaforme streaming: tra quello che hanno avuto il maggior successo c’è The Last Dance, che racconta la storia di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls.