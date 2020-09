Euphoria è una delle serie TV evento del 2019, un teen drama che ha conquistato spettatori e critica: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere.

Una serie TV nata in Israele, riadattata da Sam Levinson per HBO è diventata un successo a livello internazionale: parliamo di Euphoria, una delle serie TV evento del 2019, capace di fare capolino nelle più importanti cerimonie di premiazione e anche di conquistare l’Emmy Awards 2020 (oltre al People’s Choice Awards e il Satellite Awards) per la Migliore attrice protagonista in una serie drammatica grazie all’ottima interpretazione della protagonista, Zendaya. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Euphoria.

Euphoria: la trama della serie TV

Se, come detto in precedenza, negli Stati Uniti è stato il network HBO a trasmettere i vari episodi di Euphoria, in Italia la serie TV è invece andata in onda su Sky Atlantic. Ogni episodi è della durata di circa un’ora.

Zendaya

I protagonisti sono un gruppo di ragazzi adolescenti, che frequentano il liceo, alle prese per la prima con una serie di problemi: non solo amori, delusioni, sesso e amicizia, come spesso vediamo nei vari teen drama televisivi. In Euphoria si parla anche di armi, droghe varie e anche di traumi e crisi d’identità che alcuni personaggi si trovano nella condizione di dover affrontare.

Euphoria: il cast della serie TV

Come anticipato nel primo paragrafo, la protagonista principale di Euphoria, Rue Bennett, è interpretata da Zendaya, attrice e cantante nota anche per aver lavorato a Disney Channel e per il ruolo di MJ nei vari film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast della serie Tv Euphoria, al fianco di Zendaya, troviamo anche Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demi, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Mika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith e Sydney Sweeney.