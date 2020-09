Il 25 settembre 2020 è il giorno scelto per il debutto su Amazon Prime Video di Utopia: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Nel 2013 in Inghilterra, su Channel 4, faceva il suo esordio Utopia, una serie TV thriller su cui c’erano buone aspettative ma che non riuscì a ottenere il successo sperato. Furono realizzate solamente due stagioni, entrambe composte da sei episodi, poi lo show chiuse i battenti. Un po’ inaspettatamente, Utopia è tornato ora in auge grazie ad Amazon Prime Video che ne ha realizzato un remake, rivisto e corretto in alcune parte, dallo stesso titolo. Anche in questo caso le aspettative per la serie TV (che ha mantenuto lo stesso titolo) prodotta e distribuita dalla piattaforma streaming sono molte alte.

Utopia: data di uscita e trama della serie TV Amazon

I protagonisti di Utopia sono un gruppo di appassionati di fumetti che, leggendo attentamente le avventure dei loro eroi sulle pagine delle graphic novel scoprono degli indizi riguardo a un pericoloso piano cospirativo. E’ così sono loro a dover vestire i panni degli eroi per trovare il coraggio di contrastare il piano e salvare l’umanità intera da una triste fine.

Fonte foto: https://www.facebook.com/UtopiaTvSeries/

La prima stagione della nuova Utopia, a differenza della serie TV originale, sarà composta da 9 episodi il cui esordio sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video è in programma per il 25 settembre 2020. Tutti gli episodi saranno immediatamente resi disponibili agli utenti.

Utopia: il cast della serie TV Amazon

Il protagonista di Utopia è John Cusack, attore celebre per aver vestito i panni del protagonisti in Essere John Malkovich ma anche per aver lavorato in Max, 1408 e 2012.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Rainn Wilson, Desmin Borges, Dan Byrd, Ashleigh LaThrop, Jessica Rothe, Javon Walton, Christopher Denham, Cory Michael Smith, Sasha Lane e Ferrah Mackenzie.

Fonte foto: https://www.facebook.com/UtopiaTvSeries/