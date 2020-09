Da Kylie Jenner a Meryl Streep passando per Harry e Meghan: ecco quali sono le ville dei personaggi famosi più costose del 2020.

Ville da sogno immersi in vasti parchi verdi costellati di tutti i comfort: sono le abitazioni, lussuosissime, delle star di Hollywood che valgono anche tantissimi soldi. Ecco le case a stelle e strisce più costose che ci sono su piazza.

Da Kylie Jenner a Justin Bieber: ecco quanto valgono le loro case

Secondo una classifica stilata da Forbes, e confermata in un secondo momento anche dal settimanale People, sembra che la casa più costosa di Hollywood, ad oggi, sia quella di Kylie Jenner. Quanto vale? Ben 36,5 milioni di dollari. Secondo i ben informati, inoltre, sembra che la casa consti di ben 7 camere da letto, 14 bagni e 20 posti auto.

Fonte foto: https://www.instagram.com/kylie_jenner_doll/?hl=it

Justin Bieber e Hailey Baldwin vivrebbero – anche loro – in una villa da sogno. Il valore della loro dimora? Si aggirerebbe intorno ai 25,8 milioni di dollari. Tra le attrattive che si trovano all’interno della loro abitazione, inoltre, ci sarebbe anche un campo da tennis, una piscina e degli immensi giardini. Ma non è tutto perché all’interno ci sarebbe anche una biblioteca, una palestra e una sala proiezioni.

Tra le ville più costose di Hollywood, inoltre, ci sarebbe anche quella di John Legend e Chrissy Teigen. I due, inoltre, hanno acquistato l’abitazione che sarebbe appartenuta a Rihanna per la cifra di 24 milioni di dollari.

Da Meryl Streep a Sean Connery

A vendere la sua casa da sogno, invece, è stata anche Meryl Streep che ha deciso di mettere in vendita la sua dimora per 15,6 milioni di dollari. Leggermente più alto, invece, il prezzo della villa di Joe Manganiello e di Sofia Vergara. I due, infatti, hanno deciso di comprare la loro seconda casa per la modica cifra di 26 milioni di dollari.

Un altro che ha messo in vendita la sua dimora, invece, è stato l’attore Sean Connery che ha deciso di disfarsi della villa comprata in Costa Azzurra. Costo della magione? 33,9 milioni di dollari.

Harry e Meghan hanno deciso di comprare casa a Santa Barbara, dopo aver lasciato Buckingham Palace. Il costo della loro villa? Intorno ai 14 milioni di dollari.