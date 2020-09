Dal 4 settembre su Amazon Prime Video arriva la tanto attesa seconda stagione di The Boys: ecco tutte le uscite di settembre 2020.

Come sempre, sono tante le novità che attendono gli abbonati ad Amazon Prime Video in questo mese di settembre 2020. Sulla piattaforma streaming sono in arrivo diverse nuove serie TV e film che andranno ad arricchire ulteriormente il palinsesto: tra i ritorni più attesi c’è sicuramente quello di The Boys con la seconda stagione ma sono diverse anche la novità, tra queste c’è anche la serie Tv Fernando, basata sul pilota di Formula 1 Fernando Alonso.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a settembre 2020

Da martedì 1 settembre su Amazon Prime Video sarà possibile rivedere alcune serie TV di grande successo come Buffy L’Ammazzavampiri, Lost, Call the Midwife e The Americans.

Venerdì 4 settembre torna invece The Boys con gli inediti episodi della seconda stagione: la serie originale Amazon Prime Video è una delle più attese di questo mese.

Dall’8 settembre sulla piattaforma streaming ci sarà la stagione 14 di Criminal Minds, dal 10 settembre arriva Fargo, dal 14 settembre The Good Fight e dal 15 Fear The Walking Dead.

Il 25 settembre debutterà la docu-serie su Fernando Alonso, Fernando, il 28 settembre arriverà invece la seconda stagione di Doom Patrol.

Per quanto riguarda la serie TV d’animazione, dal 16 settembre arrivano gli episodi di Le nuove avventure di Lupin III e dal 18 settembre I Griffin.

Amazon Prime Video: i film in uscita a settembre 2020

Per quanto riguarda i film, giovedì 3 settembre debutta My Spy, il 18 settembre All In The Fight For Democracy e il 25 settembre The Postcard Killings. Tutti e tre sono film originali Amazon Prime Video.

A questi si aggiungono anche I Magnifici 7, disponibile dall’1 settembre, Millenium – Uomini che odiano le donne, dal 3 settembre, Benvenuti a Marwen, dal 9 settembre, Bushwick, Point Break e Sonic – Il Film, dall’11 settembre, Dragon Trainer, dal 25 settembre.

