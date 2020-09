Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix a settembre 2020: tra le novità più attese ci sono Ratched e Enola Holmes.

Anche questo settembre 2020 su Netflix è un mese ricco di novità sia per quanto riguarda il palinsesto dei film, sia per quanto riguarda quello delle serie TV. Tra ritorni e new entry, sono diversi gli show che gli abbonati al celebre canale streaming stanno aspettando, tra questi c’è anche la terza e ultima stagione di Baby, la produzione originale made in Italy che ha riscosso un enorme successo anche al di fuori dei confini del nostro Paese.

Netflix: le serie TV in uscita a settembre 2020

Partendo dalle serie TV, tra le novità c’è Il giovane Wallander: è una produzione originale Netflix che seguirà le indagini del celebre detective vedere. Il giorno scelto per il debutto è giovedì 3 settembre.

Venerdì 4 settembre farà il proprio esordio su Netflix la serie Away, mentre per Baby 3 bisognerà attendere fino a mercoledì 16 settembre. Due giorni dopo, venerdì 18 settembre, farà il proprio debutto un’altra serie TV molto attesa: Ratched, la serie basata sulla sadica infermiera del capolavoro cinematografico Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Mercoledì 23 settembre è invece il giorno di Enola Holmes. Uscendo dal campo delle produzioni originali Netflix, domenica 27 settembre arriverà sulla piattaforma streaming Le regole del delitto perfetto 5.

Netflix: i film in uscita a settembre 2020

Passando invece ai film, da martedì 1 settembre sono disponibili nel catalogo di Netflix La partita e The Amazing Spider-Man 2. Da venerdì 4 settembre arriveranno invece Sto pensando di finirla qui e Changeling. Domenica 6 settembre è invece il giorno dei villain della DC Comics: su Netflix arriva infatti Suicide Squad.

The social dilemma sarà disponibile da mercoledì 9 settembre, La babysitter: The Killer Queen, invece, da giovedì 10 settembre. La Duchessa da venerdì 11 settembre.

Il 16 settembre è il giorno di The Terminal e di Le strade del male, giovedì 17 settembre quello di Django Unchained.