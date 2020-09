Dal 2 al 12 settembre si terrà la 77a edizione della Mostra del Cinema di Venezia: dai film agli ospiti, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mercoledì 2 settembre si aprirà la 77a edizione della Mostra del Cinema di Venezia: per dieci giorni, fino al 12 settembre, la città veneta sarà la capitale del cinema europeo. La madrina del Festival di quest’anno sarà l’attrice Anna Foglietta mentre la giuria sarà presieduta dalla vincitrice di due Premi Oscar, Cate Blanchett. La Mostra del Cinema di Venezia 2020 sarà aperta dal film Lacci di Daniele Lucchetti.

Mostra del Cinema di Venezia 2020, i film in concorso: il programma

Qui di seguito il programma della proiezione dei film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, tra questi ci sono anche quattro pellicole italiane: Le sorelle Macaluso, Miss Marx, Padrenostro e il documentario Notturno.

Giovedì 3 settembre

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Amants (Amanti) – Nicole Garcia

Venerdì 4 settembre

The Disciple – Chaitanya Tamhane

Padrenostro – Claudio Noce

Sabato 5 settembre

Pieces of a Woman – Kornel Mundruczo

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Domenica 6 settembre

Khorshid (I Figli del Sole) – Majid Majidi

The World to Come – Mona Fastvold

Lunedì 7 settembre

Dorogie Tovarischi (Cari compagni) – Andrei Konchalovsky

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska

Martedì 8 settembre

Notturno – Gianfranco Rosi

Laila in Haifa – Amos Gitai

Mercoledì 9 settembre

Le sorelle Macaluso – Emma Dante

Spy No Tsuma (La moglie della spia) – Kiyoshi Kurosawa

Giovedì 10 settembre

And Tomorrow The Entire World – Julia Von Heinz

Nuevo Orden – Michel Franco

Venerdì 11 settembre

In Between Dying – Hilal Baydarov

Nomadland – Chloé Zhao

fonte foto: https://www.instagram.com/labiennale/

Mostra del Cinema di Venezia 2020: gli ospiti e la giuria

Tra gli ospiti più attesi della 77a Mostra del Cinema di Venezia ci sono Jim Boradbent, Monica Bellucci, Stacy Martin, alla serata di apertura saranno presenti i direttori di altri importanti Festival internazionali, come Thierry Fremaux del Festival di Cannes e Lili Hinstin del Festival di Locarno.

La giuria, oltre che dalla presidentessa Cate Blanchett, sarà composta dalla regista austriaca Veronica Franz, dalla regista britannica Joanna Hogg, dallo scrittore italiano Nicola Lagioia, dal regista tedesco Christian Petzold e dagli attori Matt Dillon e Ludivine Sagnier.

fonte foto: https://www.instagram.com/labiennale/