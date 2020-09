Mercoledì 23 settembre, su Rai Uno, torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella seconda puntata.

La prima puntata della nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta è ha fatto registrare immediatamente ottimi ascolti. Dopo averci portato alla scoperta di Roma, nella seconda puntata in onda mercoledì 23 settembre come sempre su Rai Uno (dalle ore 21.25 circa), Alberto Angela ci farà conoscere uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano: Raffaello Sanzio. Anche in questa puntata c’è un legame quindi con la Capitale: il pittore è infatti morto all’età di 37 anni proprio a Roma ed è ora sepolto al Pantheon.

Ulisse – Il piacere della scoperta: la puntata del 23 settembre 2020

Nel corso della puntata di questa sera di Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela racconterà la vita di Raffaello Sanzio, da quando è nato in provincia di Urbino nel 1483 fino alla sua morte nel 1520 avvenuta a Roma.

Alberto Angela

Nonostante la sua carriera si sia interrotta quindi prematuramente, Raffaello Sanzio ha avuto modo di farsi apprezzare da papi e principi vari. Ha lavorato molto a Roma, come dimostrano i suoi dipinti e i suoi affreschi in luoghi come i Palazzi Vaticani, Villa Farnesina, la Domus Aurea e anche il Foro Romano.

Ma oltre che raccontarci i lavori e le opere di Raffaello, nel corso del suo viaggio Alberto Angela ci racconterà anche la vita privata dell’artista, la sua passione per le donne e i suoi amori che, secondo Giorgio Vasari, sarebbero state anche la causa della sua morte.

Ulisse – Il piacere della scoperta: gli ospiti della puntata

Ad accompagnare Alberto Angela nel racconto di Raffaello Sanzio in questa puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta ci sono Lucio Villari, Antonio Forcellino, Nanà Cecchi ma anche Carlotta e Gigi Proietti con le loro interpretazioni. Falvio Parenti veste invece i panni proprio del pittore.