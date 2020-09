Ayrton Senna è stato uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi: Netflix ha deciso di realizzare una serie TV sulla vita del campione.

Anche chi non è appassionato di Formula 1 conosce Ayrton Senna: il pilota brasiliano è stato uno dei più grandi interpreti della storia del suo sport, ha vinto 41 gran premi e 3 mondiali prima di perdere tragicamente la vita all’età di 34 anni in un incidente alla curva Tamburello del circuito di Imola nel Gran Premio di San Marino del 1994. Ora Netflix ha annunciato che realizzerà una miniserie Tv di otto puntate basata sulla vita di Ayrton Senna.

Ayrton Senna: la serie TV di Netflix

Nel corso degli otto episodi sarà possibile conoscere da vicino l’uomo Ayrton Senna, oltre che il pilota. La serie TV è stata realizzata da Netflix in collaborazione con la famiglia del campione brasiliano di automobilismo.

Ayrton Senna

“È incredibile annunciare che racconteremo la storia che solo poche persone conoscono. La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti. E nessuno meglio di Netflix, che ha una portata globale, può essere partner migliore” ha dichiarato Vivianse Senna, la sorella di Ayrton.

“Senna ha iniziato il suo viaggio a San Paolo e ha conquistato il mondo, siamo onorati di far conoscere la sua straordinaria storia a tutti i fan, ovunque si trovino. Ayrton Senna ha un’eredità che abbraccia intere generazioni, andando oltre i confini, e Netflix è orgoglioso di raccontare l’uomo dietro al mito a tutti gli abbonati in più di 190 Paesi” ha aggiunto Maria Angela de Jesus, la direttrice delle produzioni internazionali originali di Netflix in Brasile, presentando la serie Tv.

Serie TV sulla Formula 1

Non è la prima volta che Netflix si occupa del mondo di Formula 1, dal 2019 sulla piattaforma streaming è disponibile Formula 1: Drive to Survive, che racconta il dietro la quinta del mondiale. La prima stagione racconta il mondiale del 2018, la seconda quella del 2019.