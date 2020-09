Netflix ha aperto una parte del suo catalogo di film e serie TV anche ai non abbonati: alcuni contenuti saranno disponibili gratuitamente.

Anche i non abbonati a Netflix potranno vedere alcuni film e serie TV presenti sul catalogo della celebre piattaforma streaming. Una parte del vasto catalogo è stata infatti resa disponibile a tutti, gratuitamente: è questa la grande novità lanciata da Netflix. La maggior parte di film e serie TV presenti sulla piattaforma resterà a disposizione solamente di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, ma una parte sarà visibile a tutti. L’idea di aprire è catalogo è nata per cercare di incuriosire e attrarre un sempre maggiore numero di spettatori.

Netflix: i film e le serie TV gratis

Ma quali sono i film e le serie TV che si possono vedere gratuitamente su Netflix? Tra questi c’è I due papi, pellicola diretta da Fernando Meirelles con protagonisti Jonathan Pryce e Anthony Hopkins rispettivamente nei ruoli di Papa Francesco e Papa Benedetto XVI.

Nell’elenco di film gratuiti ci sono poi anche Murder Mistery di Kyle Newacheck, con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston, e Bird Box di Susanne Bier con protagonista Sandra Bullock.

Jennifer Aniston

Per quanto riguarda la serie TV, anche i non abbonati potranno vedere gratuitamente alcuni episodi di Grace and Frankie, Baby Boss, L’amore è cieco, When They See Us e Il Nostro Pianeta. Ma non solo, sarà possibile vedere anche un’anteprima di due delle serie TV di maggiore successo presenti su Netflix: Elite e Stranger Things.

Netflix: il catalogo di film e serie TV

Di mese in mese il catalogo si Netflix si arricchisce sempre con nuovi film e nuove serie TV, alcune sono produzione originali del colosso dello streaming, altri invece sono realizzate da altre case di produzione. Per quanto riguarda le serie Tv, da tempo il catalogo di produzioni made in Italy si sta arricchendo sempre di più.