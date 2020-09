Rai Movie è il canale ufficiale della 77a Mostra del Cinema di Venezia. Dalla cerimonia di apertura ai collegamenti vari: tutti i programmi sul Festival.

Mercoledì 2 settembre è il giorno di apertura della 77a Mostra del Cinema di Venezia: l’annuale kermesse cinematografica terminerà sabato 12 settembre e, anche senza essere presenti nel capoluogo veneto, è possibile seguirla da vicino. Questo grazie a Rai Movie che, è il canale ufficiale dell’edizione 2020 della prestigiosa e tradizionale manifestazione. Oltre alla cerimonia di apertura della 77a Mostra del Cinema di Venezia, sul canale 24 del digitale terrestre sono presenti collegamenti quotidiani e approfondimenti vari dalla Laguna.

Mostra del Cinema di Venezia 2020 in diretta su Rai Movie

Ogni giorno, da giovedì 3 a venerdì 11 settembre, in seconda serata su Rai Movie andrà in onda la trasmissione “Venezia Daily” nella quale verranno raccontati tutti gli eventi più significativi della giornata. Non mancheranno le interviste ai vari protagonisti e gli approfondimenti legati alle varie sezioni della Mostra.

Le conferenze stampe, i red carpet, i photocall e le cerimonia di consegna dei Premi Speciali saranno invece trasmesse in diretta sul portale raimovie.rai.it.

fonte foto: https://www.instagram.com/labiennale/

Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 18.45, sarà poi trasmessa in diretta su Rai Movie la cerimonia di chiusura della 77a edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Mostra del Cinema di Venezia 2020: i film su Rai Movie

Ma non solo, ogni sera verranno trasmessi una serie di film legati ai protagonista della kermesse:

Mercoledì 2 settembre

Jackie di Pablo Larrain

Giovedì 3 settembre

Le verità nascoste di Robert Zemeckis

Venerdì 4 settembre

Suburbicon di George Clooney

Sabato 5 settembre

Tempo d’estate di David Leon

Domenica 6 settembre

Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli

Lunedì 7 settembre

Berlino – Gerusalemme di Amos Gitai

Martedì 8 settembre

El Sicario – Room 164 di Gianfranco Rosi

Mercoledì 9 settembre

Via Castellana Bandiera di Emma Dante

Giovedì 10 settembre (in seconda serata)

Still Life di Uberto Pasolini

A questi si aggiungono molti altri film, sempre legati alla Mostra del Cinema di Venezia e ai suoi protagonisti, che verranno trasmessi nel corso della giornata su Rai Movie.

