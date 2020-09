View this post on Instagram

Oggi ho visitato a Roma, insieme alla sindaca Virginia Raggi, una delle sedi dell'Istituto comprensivo "Via Anagni". Ho incontrato il personale scolastico e l’ho ringraziato per l’impegno di questi mesi. La scuola ha lavorato in tutta Italia per settimane come solo una grande comunità sa fare. Da oggi si riparte. Con i collegi dei docenti, i recuperi degli apprendimenti, le attività preparatorie. Le porte delle scuole si sono riaperte e tra pochi giorni accoglieranno milioni di studentesse e di studenti. Sarà un anno diverso, per certi aspetti più duro. Ma siamo pronti per affrontarlo. Tutti insieme.