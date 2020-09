Hostiles è stato il film d’apertura della 12a edizione della Festa del Cinema di Roma: ecco quali sono le location del western con Christian Bale.

Nella lunga e brillante carriera di Christian Bale non manca anche il ruolo da protagonista in un film western: nel 2017 è stato infatti il protagonista di Hostiles, film diretto da Scott Cooper che ha anche aperto l’edizione numero 12 della Festa del Cinema di Roma, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival. I protagonisti del film sono il Capitano Joseph J. Blocker e il capo indiano Falco Giallo, acerrimi rivali costretti a un lungo viaggio insieme. Vediamo ora quali sono le location del film.

Hostiles: le location del film

Il regista Scott Cooper ha battuto il primo ciak di Hostiles a Santa Fe nel luglio del 2016. La città del Nuovo Messico è stata solo il punto di partenza per le riprese che sono poi proseguite per altri vari luoghi dello stato americano ma anche del Colorado e dell’Arizona.

Christian Bale

A Pagosa Springs, nel Colorado, è stata ricostruita Archutela County. In Arizona il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno lavorato a Clifton.

Hostiles: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Hostiles, il Capitano Joseph J. Blocker, è interpretato dall’attore Premio Oscar Christian Bale. Il co-protagonista, il capo indiano Falco Giallo, è invece impersonato da Wes Studi, attore nato da una famiglia Cherokee che nel 2020 ha ricevuto il Premio Oscar alla Carriera e che più volte ha interpretato ruolo di indiani.

Nel cast di Hostiles sono poi presenti Rosamund Pike, Ben Foster, Stephen Lang, Rory Cochrane, Jesse Plemons, Timothée Chalamet, Jonathan Majors, Adam Beach, Q’orianka Kilcher, Paul Anderson, Ryan Bingham, Scott Wilson, John Benjamin Hickey, Scott Shepher, Xavier Horsechief e Bill Camp.