Essere single, per molte persone, può rappresentare un vero e proprio disagio. Molto spesso, infatti, si ha paura di affrontare la vita da soli.

“Meglio soli che male accompagnati”, un proverbio che nel corso della vita in molti abbiamo sentito spesso, soprattutto quando parliamo di partner che non soddisfano le nostre aspettative. Stare da soli, però, spesso è anche sinonimo di paura e questo, però, non fa altro che alzare l’asticella delle aspettative che riponiamo nel futuro partner. Vivere male la situazione di essere single, infatti, può portarci a fare delle scelte sbagliate e avventate.

Vita da single: perché non bisogna avere paura

Secondo il risultato di una ricerca che è stata pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology, è stato messo in risalto come per molte donne – in particolar modo – essere single sia una fonte di stress e di ansia.

Diversamente da chi accetta di buon grado il proprio stato di essere single, inoltre, ci sono anche donne che proprio non riescono a chiudere relazioni che non vanno e che le rendono infelici, solo perché hanno paura di rimanere single.

Donna triste in paesaggio autunnale

Inutile dire, inoltre, che proprio la paura di rimanere da sole può portare, in più occasioni, a compiere scelte sbagliate e a legarsi a partner che non facciano proprio al nostro caso. Spesso, inoltre, proprio per questo desiderio di non rimanere sole c’è anche chi si accontenta e vive una vita, che forse, non è del tutto soddisfacente.

Paura di rimanere soli? Attenti ai partner sbagliati

Quante volte ci siamo ritrovati a chiederci se la persona che abbiamo accanto faccia al caso nostro oppure no. Sopratutto dopo la fine di una storia importante, o a seguito di una grande delusione d’amore, siamo spinti a non voler stare da soli.

Questo comportamento, però, potrebbe essere controproducente se pensiamo che trovare la persona giusta, con cui vivere una vita felice, non è poi così facile. Allora cosa fare? Prima di tutto non bisogna avere paura di trascorrere del tempo per conto proprio, in secondo luogo bisogna capire quali siano le nostre esigenze. Ma attenzione: mai riversare le nostre preoccupazioni e paure sulla persona che vogliamo accanto.