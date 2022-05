Non solo Fedez e sua moglie Chiara. Sui social sta diventando sempre più famoso anche Franco Lucia, il padre del cantante.

Non solo Fedez, Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria. In casa Ferragnez c’è un altro volto che sta diventando sempre più noto, o meglio, social. Parliamo di Franco Lucia, il padre del rapper. Il motivo? I suoi filmati di cucina…

Fedez, il padre virale sui social: ecco cosa fa

Fedez

Lo avevamo visto più e più volte preparare deliziose pietanze a tutti i Ferragnez ed in particolari ai nipotini Leone e Vittoria. Adesso, il signor Franco Lucia, padre di Fedez, sta provando a “mettersi in proprio” e aiutare tutti i suoi seguaci social a migliorare tra i fornelli.

Ebbene sì, perché l’uomo col suo profilo realfrancolucia sta piano piano vedendo crescere il numero dei seguaci. Al momento vanta ben 153 mila utenti che guardano i suoi post e le sue stories, soprattutto quelle in cucina. Infatti, Franco è diventato per le sue ricette “facili e per tutti”.

Tra le ultime mostrate ai followers troviamo il salmone in crosta di patate ma anche qualche piccolo trucco per altre pietanze, come l’uovo in camicia. nei commenti ai suoi video tra i fornelli, il signor Franco ha ricevuto moltissimi apprezzamenti. Sta nascendo una nuova “stella social”?

Per scoprire se il suo successo avrà ancora maggiore seguito basterà avere ancora un po’ di pazienza e attendere i prossimi filmati. E se dovessero essere “invitati” a partecipare anche Fedez e sua moglie, siamo sicuri, che il boom sarà assicurato!

Di seguito l’ultimo post Instagram del signor Franco:

