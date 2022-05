La ex del cantante, Giulia, commenta la scelta di Blanco di dedicare Afrodite alla sua nuova ragazza rompendo per la prima volta il silenzio sulla coppia.

Durante un concerto, Blanco ha chiamato sul palco Martina per dedicarle il brano Afrodite. Tutto molto romantico, se non fosse che quel pezzo è stato scritto per la sua ex Giulia Lisioli. La ragazza, infatti, lo fa notare proprio sui social rompendo il silenzio sulla neo coppia.

Lo sfogo di Giulia, ex di Blanco sulla dedica a Martina

Dopo aver visto il video di Blanco che sul palco dedica Afrodite a Martina, Giulia in un video si ritrae mentre mangio uno yogurt e scrive: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda“. Il messaggio ha chiaramente generato una serie di polemiche e dunque la ex di Blanco ha chiarito la sua posizione dopo la rottura con il cantante.

Come riporta Whopsee.it, Giulia ha dichiarato: “È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho “cringiato” sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente”

E conclude: “Quell’altra” a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più.“

