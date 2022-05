Dopo aver lasciato la MotoGP chiudendo una fantastica carriera, il numero 46 è tutto per la sua bambina e adora fare il papà.

In occasione di un intervista su Sky, il nove volte campione del mondo ha raccontato la sua nuova vita da papà. Valentino Rossi si dice molto felice di potersi dedicare completamente alla sua bambina e si sta divertendo tanto a stare con lei.

Le dichiarazioni di Valentino Rossi

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Come riporta Fan Page, Valentino Rossi parla della fine della sua carriera: “Sto bene, sono contento, la mia carriera è stata fantastica, quindi era il momento giusto per smettere”. E sull’essere padre dichiara: “Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza”. Sulla piccola Giulietta dichiara: “Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me”, racconta Rossi. “Ci stiamo divertendo, fare il genitore è una figata”.

Sulla scelta del nome Giulietta per la loro bambina, Francesca Sofia Novello scrive sulle storie su Instagram: “Cercavamo un nome romantico e non comune. Ci è venuto in mente grazie al figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto sempre Giulietta!“.

Dunque, ora il campione ha appeso al chiodo il suo casco ma è felicissimo e appagato di trascorrere il suo tempo con la sua bambina. Un padre affettuoso e sereno che ha trasmesso tutto questo anche alla piccola.

Riproduzione riservata © 2022 - DG