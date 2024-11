Dopo settimane di silenzio, Fedez lancia una frecciatina a Chiara Ferragni e alla sua nuova fiamma Giovanni Tronchetti Provera.

Era insolitamente silenzioso Fedez dopo le continue notizie sulla presunta nuova relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ma finalmente il rapper ha rotto il silenzio e ha pubblicato quella che pare proprio essere una frecciatina rivolta all’ex moglie in cui rivela cosa pensa della neo nata relazione. Scopriamo che cosa ha detto,

Fedez attacca l’ex moglie: il messaggio criptico

Mentre Chiara vive il suo nuovo amore alla luce del sole, Fedez ha scelto un altro canale per esprimere il proprio stato d’animo: Instagram.

Durante il weekend passato a Milano con i figli, il rapper ha condiviso una storia contenente un brano di Dargen D’Amico, Low Cash. La strofa selezionata da Fedez sa proprio di frecciatina: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome“.

Fedez

Il riferimento al nuovo compagno di Chiara, appartenente a una delle famiglie più influenti d’Italia, appare evidente. Si tratta di una semplice coincidenza o di uno sfogo emotivo da parte di Fedez?

Il post di Chiara Ferragni: un nuovo inizio

La possibile risposta di Fedez arriva a pochi giorni dal post di Chiara Ferragni, in cui l’imprenditrice digitale si è raccontata in una lunga riflessione su Instagram. Parlando del suo ultimo anno, Chiara ha sottolineato l’importanza di “lasciare andare certe persone” per fare spazio a un amore autentico. Un messaggio che, pur non esplicitando riferimenti diretti, sembra tracciare una linea netta tra il passato e il presente.

La fine di una relazione e l’inizio di un’altra non sono mai facili da gestire, specialmente sotto i riflettori. Resta da vedere se Fedez continuerà a usare i social come valvola di sfogo o se deciderà di mantenere un basso profilo. Nel frattempo, il pubblico rimane incollato, pronto a seguire ogni aggiornamento di questa intricata vicenda.