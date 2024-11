Alessandro Basciano racconta la sua versione dei fatti da Fabrizio Corona: le rivelazioni dopo la scarcerazione.

Dopo la notizia della scarcerazione di Alessandro Basciano dal carcere di San Vittore, il dj è stato ospite di Fabrizio Corona che gli ha fatto una lunga intervista per scoprire i dettagli della vicenda. L’ex gieffino ha raccontato la sua versione dei fatti tramite il canale YouTube “Falsissimo”, gestito dal re dei paparazzi. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Alessandro Basciano: l’arresto e la scarcerazione

Giovedì notte, Basciano è stato arrestato a causa delle accuse mosse dall’ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia Céline Blue. Tuttavia, il giudice ha ritenuto insufficienti le prove per giustificare il fermo, portando così al suo rilascio.

“Non mi aspettavo nulla di simile, rientravo dalla palestra e mi sono ritrovato in arresto senza comprenderne il motivo” ha spiegato il deejay.

Alessandro Basciano

Nel suo lungo intervento, Basciano ha rievocato i giorni precedenti all’arresto. Ha descritto come, nonostante la fine della relazione, i rapporti con Sophie sembrassero sereni. “Le ho scritto una lettera e fatto un regalo importante. Non era per riconquistarla, ma per chiudere con serenità” ha rivelato.

Basciano ha inoltre chiarito episodi che hanno generato fraintendimenti. Tra questi, il presunto danneggiamento dell’auto di un conoscente di Sophie: “Non ho aggredito nessuno. Ho solo dato un colpo sul parabrezza, che si è rotto“.

Fabrizio Corona: “Nessun processo mediatico”

Durante l’intervista, Fabrizio Corona ha sottolineato di non voler alimentare tensioni o processi mediatici contro Sophie Codegoni. “È una brava ragazza, non la giudichiamo” ha precisato.

Nonostante la vicenda sia tutt’altro che risolta, Alessandro spera che la sua verità emerga completamente. “Sono deluso, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle per mia figlia” ha concluso, ringraziando chi lo ha sostenuto in questo periodo difficile.

Ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della spinosa vicenda.