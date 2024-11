Dopo la polemica scoppiata dalla puntata di Belve, Riccardo Scamarcio rompe il silenzio e si difende dalle accuse di maschilismo.

La prima puntata di Belve ha dato già parecchio materiale per il gossip, a partire dalla polemica scoppiata dopo le parole di Riccardo Scamarcio. L’attore è stato accusato di maschilismo dopo aver parlato dei ruoli di uomo e donna all’interno della famiglia.

Dopo l’intervista il web è insorto scatenando una dura polemica contro le parole di Scamarcio. Ma, dopo giorni di silenzio, è arrivata la replica.

Riccardo Scamarcio si difende dalle accuse

Ospite del Vanity Fair Stories, Riccardo Scamarcio è tornato a discutere delle polemiche nate dopo le sue dichiarazioni a Belve. L’attore, intervistato dal direttore Simone Marchetti, ha spiegato come le sue parole siano state male interpretate.

“Era una battuta, ma i social sono un gioco al massacro“. L’attore ha sottolineato come le sue affermazioni, estrapolate dal contesto, abbiano suscitato critiche feroci, ferendolo profondamente.

Riccardo Scamarcio

Durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve, Scamarcio aveva dichiarato: “Il maschio è capobranco, la femmina si occupa dei figli“. Le parole, percepite da molti come sessiste, hanno acceso un acceso dibattito online.

Rispondendo alle critiche, Scamarcio ha affermato che il montaggio dei video sui social può distorcere il significato originale. “Ho le spalle larghe, ma certe critiche fanno male” ha aggiunto.

Poi dichiara: “Uno fa una battuta e diventa maschilista, misogino, è una cosa terribile che ferisce profondamente le persone, anche me che ho le spalle larghe. Mi è capitato di sentirmi veramente ferito.[…] Uno non può piacere a tutti, ma da qui a essere frainteso e mistificato. Fanno i video, tagliano e montano, facendo passare cose non vere“.

La visione di Riccardo Scamarcio sull’amore e il tradimento

Oltre a chiarire le sue affermazioni, l’attore ha riflettuto sulla sua concezione di amore e tradimento, temi toccati anche durante l’intervista a Belve.

“Non ho mai tradito con il cuore, ma con il corpo sì” ha ammesso. Per Scamarcio, l’amore è una forma di dipendenza e sacrificio, una “prigione” da cui non si può scappare. “Un tradimento può accadere, ma ferisce sempre” ha concluso l’attore.