Stefano De Martino svela quali sono le sue “tattiche” per conquistare una donna, poi rivela: “Ho detto tante bugie”.

Stefano De Martino è l’uomo del momento: la sua conduzione di Affari Tuoi sta ottenendo enormi successi, e la sua carriera sembra che stia prendendo un volo che presto potrebbe portarlo persino sul palco più importante d’Italia: il Festival di Sanremo.

Durante il Vanity Fair Stories, il conduttore televisivo è stato intervistato a lungo, e ha raccontato alcuni degli episodi più singolari della sua vita, tra cui il rapporto con le donne.

Scopriamo che cosa ha rivelato l’ex ballerino di Amici.

Stefano De Martino: la seduzione delle donne

Parlando del suo rapporto con le donne, De Martino ha spiegato il suo approccio alla seduzione: “Per sedurre una donna la butto sul ridere – dichiara –. La risata abbatte la barriera dell’imbarazzo“. Tuttavia, non ha nascosto di aver commesso errori: “I disastri peggiori? Ho detto tante bugie“.

Sarà così che ha conquistato l’ex moglie Belen? Insieme a lei, De Martino è diventato papà di Santiago, la persona più importante della sua vita.

Stefano de Martino

Uno dei momenti più emozionanti del suo discorso è stato dedicato al figlio. Raccontando un recente episodio, De Martino ha condiviso: “Mi ha detto ‘Papà, fatti abbracciare, ho un attacco d’amore’. Ora è un’espressione che usiamo sempre“. Il loro rapporto, fatto di risate e complicità, è uno degli aspetti più preziosi della sua vita.

Stefano De Martino, il sogno di Sanremo: “Serve ancora qualche capello bianco”

Alla conclusione dell’evento, Stefano De Martino ha confessato il desiderio di salire sul palco dell’Ariston come conduttore.

“Sono pronto, ma forse serve qualche capello bianco in più” ha scherzato, lasciando intendere che potrebbe essere solo questione di tempo. Riuscirà a realizzare il suo sogno dopo la conduzione di Carlo Conti dei prossimi due anni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.