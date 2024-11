Enzo Paolo Turchi si apre a Verissimo: “Un trauma profondo che non posso raccontare, segna ancora la mia vita”.

Enzo Paolo Turchi è tornato alla vita di sempre dopo l’esperienza al Grande Fratello, e dopo il suo ritiro è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, il ballerino e coreografo ha condiviso alcuni dei momenti più significativi e dolorosi della sua vita. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Enzo Paolo Turchi: il segreto e l’infanzia difficile

Durante l’intervista, l’artista ha rivelato di convivere con un trauma enorme che non può raccontare nemmeno a sua moglie Carmen Russo e a sua figlia: “Ci sono cose che mi porterò nell’aldilà. Raccontarle potrebbe avere conseguenze per chi amo“.

Turchi ha ripercorso un’infanzia segnata da grandi difficoltà economiche e familiari. Con commozione, ha ricordato la malattia della madre e la violenza del padre: “Mia mamma si ammalò quando ero bambino e vivevamo con poco. Mio padre l’ho visto pochissimo, ma ricordo che picchiava mia madre. Mi nascondevo sotto il tavolo per paura“.

Qui un video dell’intervista a Verissimo.

Nonostante tutto, il giovane Enzo trovò nella danza un rifugio e una strada per riscattarsi: “All’epoca la danza era considerata solo per bambine, ma per me è stata un’ancora di salvezza. Studiare e ballare mi hanno dato la forza di andare avanti“.

Il riscatto attraverso la danza

La carriera di Enzo Paolo Turchi decollò quando divenne primo ballerino al Teatro San Carlo di Napoli.

Con il primo stipendio aiutò la madre, regalando a entrambi una breve parentesi di felicità. Tuttavia, ha ammesso che il successo non ha cancellato la solitudine e i dolori del passato.

Nel corso dell’intervista, Turchi ha parlato anche del rapporto con Carmen Russo, definendola la sua roccia: “La mia paura era che si stufasse di me a causa dei miei problemi, soprattutto durante il Grande Fratello. Invece, il nostro amore è stato più forte“.