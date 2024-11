Eleonora Giorgi continua la sua lotta contro la malattia, ma riconosce i limiti della scienza. Le parole dell’attrice.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Eleonora Giorgi ha condiviso il suo difficile percorso di lotta contro il tumore al pancreas. A un anno dalla diagnosi, l’attrice romana ha voluto parlare apertamente della sua condizione e della sua determinazione a non arrendersi. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla malattia che ha colpito l’attrice.

La forza di Eleonora Giorgi: una lunga battaglia

“Continuo a lottare e non perdo la speranza“, ha dichiarato Eleonora Giorgi durante l’intervista.

“Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che si è quasi esaurita, per combattere la vivacità aggressiva della malattia fatta di metastasi e sofferenza, la scienza mi dice che, anche se non in modo devastante, il tumore continua a crescere” ha spiegato al pubblico.

Qui il video dell’intervista a Verissimo.

Durante l’intervista, accanto a lei c’era il figlio Andrea Rizzoli, che ha dimostrato tutto il suo amore e il suo sostegno in questo momento difficile. Eleonora ha poi raccontato di come stia cercando di mantenere un barlume di vita vera, lontano dal mondo ospedaliero, nonostante le difficoltà quotidiane.

Eleonora Giorgi: il cambiamento e la speranza per il futuro

L’attrice ha mostrato segni di miglioramento, come la ricrescita delle sopracciglia e dei capelli dopo il trattamento chemioterapico.

Eleonora ha voluto sottolineare che non è mai troppo tardi per apprezzare la vita. Infatti, ha dichiarato: “Ho sprecato giornate intere per cavolate mentre bisogna ricordarsi che ogni giorno è un dono“.

“Ci sono sempre altri farmaci però. Cerco di vivere ogni giorno in modo speciale e ci riesco grazie ai miei figli, al mio nipotino, a te Silvia e al pubblico” ha aggiunto.

Oggi, Eleonora Giorgi attende con speranza i risultati di alcuni studi di ricerca per avviare terapie sperimentali, convinta che la ricerca possa aprire nuove strade per la sua guarigione.