L’influencer Giulia Valentina è diventata mamma per la prima volta: è nato il primo figlio con Filippo Bonini.

Giulia Valentina è diventata mamma! L’influencer ha finalmente dato alla luce il suo primo figlio, nato dalla riservatissima relazione con il fidanzato Filippo Bonini.

L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, dove Giulia ha condiviso le prime immagini della sua nuova vita da mamma, accompagnate dalla didascalia “Fatto“. Nonostante l’entusiasmo, l’influencer ha scelto di mantenere un alone di mistero intorno al sesso del bambino, lasciando i fan a speculare.

Le prime immagini da mamma di Giulia Valentina

Nel post Instagram, Giulia Valentina ha pubblicato una serie di foto emozionanti, tra cui una che la ritrae in ospedale e un’altra con un uomo che porta il bebè in una cesta porta enfant.

Il mistero continua, poiché l’influencer non ha ancora svelato se il suo primo figlio sia un maschio o una femmina. Tra le immagini, però, spicca una scatola con un fiocco azzurro, che ha fatto ipotizzare ai fan che potrebbe trattarsi di un maschietto.

Giulia Valentina e Filippo Bonini: una storia d’amore discreta

L’influencer ha sempre tenuto privata la sua vita sentimentale, e questo ha influito anche sulla sua gravidanza. Dopo aver annunciato la dolce attesa, sono emerse informazioni sul fidanzato, Filippo Bonini, ma Giulia ha scelto di non divulgare troppi dettagli sulla loro relazione.

Nonostante ciò, in un’intervista passata, aveva rivelato di considerare Filippo come il “padre dei suoi figli”.

I fan di Giulia Valentina hanno inondato il suo profilo Instagram con messaggi di auguri, e tra questi spiccano quelli di amici come Taylor Mega, che ha scherzato sulla maternità: “Congratulazioni. Così la fai sembrare una passeggiata“.

La risposta di Giulia non si è fatta attendere, con un sorriso amaro: “Allora no, non è proprio così“. Anche Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez ha messo like al post della neo-mamma.