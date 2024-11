Continuano le critiche verso Riccardo Scamarcio dopo l’intervista a Belve: anche Lino Guanciale contro l’attore.

L’intervista di Riccardo Scamarcio a Belve ha lasciato il segno (e non positivo): dopo la puntata andata in onda il 19 novembre, non si parla che delle dichiarazioni dell’attore. Le parole dell’attore sul rapporto tra i sessi e il ruolo maschile hanno suscitato polemiche, attirando critiche da più fronti. A prendere posizione, anche se in modo indiretto, è stato l’attore Lino Guanciale.

La polemica sulle parole di Scamarcio

Scamarcio, nel corso dell’intervista, ha ribadito una visione tradizionalista dei ruoli di genere, affermando: “In un gioco delle parti, il maschio è capobranco e la femmina si occupa dei figli“. Non contento, ha ironizzato sulla questione, citando la compagna Benedetta Porcaroli e scherzando sul fatto che non gli avesse “lavato le mutande”.

Queste dichiarazioni, che secondo molti rafforzano stereotipi di genere, hanno spinto numerosi volti pubblici a esprimere il proprio dissenso. Tra questi, anche Lino Guanciale ha manifestato il suo punto di vista, appoggiando il post del giornalista Lorenzo Tosa su Instagram.

L’attacco (indiretto) di Lino Guanciale

Lino Guanciale, sempre riservato ma attento alle questioni sociali, ha scelto di esprimersi con un semplice gesto: un like al post di Tosa, che criticava duramente le parole di Scamarcio.

Nel post si legge: “Se volete un’idea del perché il patriarcato è tutt’altro che finito, basta ascoltare l’intervista di Riccardo Scamarcio“.

Un’azione simbolica ma significativa, che testimonia la volontà di Guanciale di schierarsi su un tema delicato come quello della parità di genere.

Non è la prima volta che Lino Guanciale affronta temi di attualità con discrezione ma fermezza.

Scamarcio, intanto, sembra non essere intenzionato a scusarsi, e sta mantenendo la sua posizione. Il dibattito resta aperto, e la questione del patriarcato si conferma più attuale che mai.