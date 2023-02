Torna il sorriso, almeno sui social, a Fedez che nel suo ultimo contenuto condiviso con i fan ha davvero fatto incetta di like e affetto.

Il clima teso dopo Sanremo, la crisi, presunta o tale, con Chiara Ferragni – che sarebbe ora superata – e i problemi di salute. Ma anche una certezza: i suoi figli, Leone e Vittoria. Stiamo parlando, naturalmente, di Fedez che in questi minuti ha pubblicato un tenero post con i suoi piccoli angeli vestiti in modo decisamente originale…

Fedez e la foto dei figli tenerissima

Fedez

Come detto, in questi giorni non sono certo stati momenti facili per Fedez sempre al centro dei rumors dei media nonostante la lunga assenza dai social arrestatasi solo nelle scorse ore con alcune polemiche con Selvaggia Lucarelli che hanno poi sottolineato e portato a galla qualche problema di salute (grave?).

Ad ogni modo l’ultimo messaggio social condiviso dal rapper pare aver fatto tornare in lui il sereno. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ha mostrato i suoi figli, Leone e Vittoria, in vesti decisamente inedite.

Il bambino è vestito da guardia inglese mentre la bimba sembra essere una piccola lady, forse addirittura la Regina Elisabetta. Papà Federico, orgoglioso, ha scritto nella didascalia della foto (due per la verità): “I miei Royal babies”.

Due scatti che hanno creato grandissimo affetto nei confronti del duo e dello stesso papà con moltissimi fan che hanno commentato con parole dolci e tenere. E in effetti a guardare i bimbi non si può davvero dire altro…

Di seguito anche il dolce e simpatico post Instagram del rapper:

I problemi di salute

Questo ultimo post sembra riportare, in parte, la calma dopo i problemi evidenziati dal rapper nelle ultime ore: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo”, aveva spiegato Fedez nelle sue stories Instagram. “Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

La speranza è che tutto possa risolversi…

