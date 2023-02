Mara Venier si è visibilmente commossa ricordando il primo “incontro” tra lei e il grande Maurizio Costanzo.

La puntata di oggi di Domenica In si è aperta con la sigla del Maurizio Costanzo Show in ricordo del grande giornalista e uomo scomparso a 84 anni venerdì mattina. Mara Venier si è commossa e ha parlato del suo primo incontro con il giornalista.

Mara Venier parla di Maurizio Costanzo a Domenica In

Visibilmente commossa, Mara Venier ha aperto la puntata di oggi di Domenica In dicendo “Speravo di non dover mai fare una puntata dedicata a Maurizio”. Ha poi parlato del suo primo “incontro” con Maurizio avvenuto quando aveva solo 20 anni: “Avevo 20 quando l’ho conosciuto. Soffrivo di una epatite virale, vivevo da sola e l’unica compagnia di quel periodo difficile in cui ho scoperto cosa è la solitudine, era la voce di Maurizio Costanzo con Buon Pomeriggio“.

Maurizio Costanzo

Oltre a questo, ha parlato della sua fortissima amicizia con il giornalista, nata ancora prima che la donna diventasse un’icona della televisione: “Io a Maurizio potevo raccontare tutto, mi potevo confidare come con nessun altro. Per questo gli voglio e gli ho voluto così bene. È stato fondamentale nella mia vita”.

