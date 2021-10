Il rapper, in alcune Instagram Stories, rivela che il trio di “Mille” si riunirà da Fabio Fazio e mostra alcuni simpatici momenti avvenuti durante le prove.

“Questa sera io e Lauro abbiamo preparato una super coreografia: siamo un po’ tesi, speriamo che venga bene!“: con questa parole, pronunciante durante delle IG Stories, il rapper Fedez ha rivelato in anteprima che l’eccentrico trio di Mille, composto da Achille Lauro e dall’iconica Orietta Berti, sarà ospite stasera a “Che Tempo che fa“, lo storico format condotto da Fabio Fazio.

“I tre moschettieri”, affiatati dai tempi di Sanremo, si sono scattati un simpatico selfie dove si mostrano felici e nervosi allo stesso tempo, ma c’è di più: il marito di Chiara Ferragni ha svelato, allegando anche dei simpatici video, che la squadra ha preparato una particolarissima coreografia, per cui si sono molto allenati nel corso dei mesi. Negli spezzoni dei video non sono mancati momenti ironici e l’ansia era palpabile: basti vedere la rigidità di Fedez sul palco, simpaticamente trascinato di peso da Lauro nella posizione e postazione corretta.

Che dire, è sempre divertente fare i conti con come tre artisti così diversi tra loro non solo a livello di carriera, ma anche come età e storia, si siano trovati e abbiano dato vita a qualcosa di così innovativo e fresco.

Facciamo un grande in bocca al lupo al trio per questa sera! Siamo certi che ne vedremo delle belle!