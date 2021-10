Durante la festa di compleanno di Carmen Russo, tra un momento goliardico e l’altro, i due inquilini si baciano più volte scherzosamente

Si sa, il Grande Fratello Vip regala sempre dei momenti pazzeschi! In particolar modo accade quando si verificano delle ricorrenze all’insegna della spensieratezza: l’occasione del momento è stata la festa di compleanno di Carmen Russo.

I gieffini si sono decisamente lasciati andare: alla consolle c’era Jo Squillo, che ha intrattenuto tutti con della musica allegra e piena di ritmo. I concorrenti che si sono lasciati trasportare e si sono abbandonati a dei balli scatenati sono stati tanti: da Solei Sorge a Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, ma l’attenzione è ricaduta inevitabilmente su Alex Belli e Nicola Pisu.

L’attore e il figlio di Patrizia Mirigliani si sono talmente lasciati andare al divertimento che, in un momento del tutto goliardico, non hanno esitato a scambiarsi degli scherzosi baci sulle labbra. Il tutto è avvenuto con estrema naturalezza, tant’è che non ha destato la minima reazione (almeno per ora), neanche nella caliente Delia Duran, gelosissima moglie dell’attore dagli occhi di ghiaccio.

Ma questi non sono stati gli unici baci della serata: memorabili anche quelli di Davide Silvestri con i manichini di Jo Squillo! Che dire, i momenti di risate non mancano mai nella Casa!

Voi li avete seguiti?