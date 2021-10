La principessa di Monaco posta una foto sul suo profilo Instagram dove appare incredibilmente serena e sorridente.

E’ dalla sua casa in Sudafrica che proviene il primo scatto della meravigliosa Charlène, principessa di Monaco, dopo il suo urgente ricovero a causa di subentrati problemi di salute. Ecco qui lo scatto:

“Dio vi benedica” scrive la moglie del principe Alberto, da cui ormai vive lontana da quasi un anno. Escludendo la situazione di salute della principessa, Alberto non si è mai mostrato preoccupato in merito alla distanza fisica della moglie: a People che Charlène si fosse recata in Sudafrica per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti, tema che le sta molto a cuore e trascorrere un po’ di tempo con vecchie amicizie.

Nonostante la distanza, Charlène non ha mai trascurato il suo ruolo e, soprattutto, la presenza per i suoi amati figli, i gemelli Jacques e Gabriella. In molti hanno creduto che Charlène si fosse allontanata in quanto tirasse aria di crisi con il marito, tuttavia, Alberto ha categoricamente smentito la notizia, sostenendo sempre la sua amata moglie anche da lontano.

Auguriamo a Charlène di riprendersi al più presto! E voi che ne pensate?