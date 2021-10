La principessa, con la complicità delle sorelle, continua ad attaccare il ragazzo per scatenare in lui una reazione forte.

Le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip pare che non scarseggino mai. Stavolta è il turno di Clarissa, una delle sorelle Selassiè, che è spesso finita sulla bocca di tutta per via di alcune dichiarazioni considerate fuori luogo nei confronti di Soleil Sorge.

Pare però che la ragazza abbia una nuova mira adesso: si tratterebbe di Davide Silvestri, che, da qualche giorno a questa parte, è stato più volte vittima degli attacchi di Clarissa e delle sue sorelle. L’ultimo avvenimento vede la principessa lamentarsi con Miriana Trevisan e Ainett Stephens del fatto che il ragazzo l’abbia esortata a collaborare di più nella Casa.

Blogtivu.com ha riportato con esattezza le parole che Clarissa ha scambiato con le due confidenti: “Sei un po’ maleducato tu in faccia a me ‘qui c’è gente che non fa un cazz*’ non me lo dici. Questa arroganza tu con me non la devi mai usare, mai perché ti travolgo come un treno amore mio, ti travolgo come un treno. Amore mio sei fatto male, io con te non ci parlo perché non ho firmato un contratto dove mi dicono che devo per forza parlare con Davide come se chiama…“

Pare sia una vera e propria guerra ormai: un altro piccolo episodio che fa intendere molto in merito a questa antipatia vede Clarissa scontenta del cibo che Silvestri aver cucinato per tutti. Gli altri gieffini, meno che le altre due principesse ( evidentemente complici della sorella) hanno invece gradito il pasto servito in tavola.

Come proseguirà questa vicenda? Ci sarà un vero e proprio scontro o le acque si calmeranno?