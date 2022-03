Il rapper dedica una ringraziamento speciale a Gianluca Vialli che lo ha chiamato prima dell’operazione al San Raffaele di Milano per il tumore al pancreas.

Fedez e Gianluca Vialli soffrono della stessa malattia, tumore al pancreas. Il rapper lo ha annunciato solo ieri con un post social, mentre dell’allenatore la diagnosi la si conosce da un po’. Proprio lui ha fatto un bellissimo gesto quello di chiamare Fedez prima dell’operazione.

Il grazie di Fedez a Gianluca Vialli

“Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”. Queste le parole che Fedez rivolge a Gianluca Vialli, ringraziandolo di aver avuto il pensiero di chiamarlo e confortarlo prima dell’operazione.

Anche l’ex calciatore soffre dello stesso male del rapper, tumore al pancreas. In una recente intervista, riportata da Today, Vialli dichiarava: “Lo considero, in questa fase della mia vita, un compagno di viaggio che spero prima o poi si stanchi e dica: ‘Ok, ti ho temprato, ti ho permesso di fare un percorso, adesso ti lascio tranquillo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG