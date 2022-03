L’inviato è stato costretto a fermare la prova del fuoco perchè due concorrenti si lamentavano dal dolore ma senza voler smettere, in studio è panico.

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Oltre la pesante lite tra Floriana e Vaporidis si aggiunge anche una prova del fuoco a dir poco bollente. Le due sfidanti Roberta Morise e Patrizia Bonetti hanno cominciato a lamentarsi e dare segni di dolore ma senza cedere. E’ stato Alvin a porre fine alla sfida per evitare che le naufraghe avessero problemi di salute.

Alvin blocca la sfida: “Roberta si lamenta”

Come riporta Caffeina: “Patrizia Bonetti poco dopo il quarto minuto ha invece urlato. E quando il cronometro ha segnato 5 minuti e 50 secondi, Alvin è intervenuto: “La prova si può dire conclusa qui”, ha detto preferendo interrompere prima che le due naufraghe corressero dei rischi. Alla fine, la vittoria è stata assegnata a Roberta Morise, perché Patrizia Bonetti, nel tentativo di sfuggire al calore, aveva compiuto un lieve spostamento.”

L’intervento di Alvin è stato, dunque, provvidenziale per evitare che le due donne si facessero male sul serio e incappassero in problemi di salute non indifferenti. Una puntata senza dubbio scoppiettante per diverse ragioni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG