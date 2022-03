Prima di registrare la puntata di Verissimo, Manila e Soleil si sono incontrate e hanno scherzato come i vecchi tempi, nel camerino c’è anche Sophie Codegoni.

Sembra che negli studi di Verissimo, ci sia stata una riunione delle donne del GF che sono state le protagoniste del reality. Tra Manila Nazzaro e Soleil sembra tornato il sereno e anche Sophie Codegoni ha riso e scherzato con loro come de fosse nella Casa. I fan sono impazziti, felici di aver visto di nuovo la complicità tra l’ex Miss e l’influencer italo-americana.

Il rapporto tra Manila e Soleil dopo il GF

Come riporta Blogtivvu: “Soleil, mostrandosi in un video condiviso nelle storie di Manila, ha quasi mostrato una parte del suo seno coperto, preventivamente, dal copricapezzolo che ha evitato l’incidente “hot” prima del previsto. Insieme a Manila e Soleil anche Sophie Codegoni alle prese con il trucco per la nuova puntata di Verissimo: “Altro che parlate… parlate! Non si rinnega nulla”, ha affermato la Nazzaro abbracciando la sua collega di reality.“

Dopo un periodo di allontanamento, Manila e Soleil hanno fatto pace sempre all’interno del reality ritrovando la loro complicità. Sembra invece che tra l’ex Miss e Katia Ricciarelli non ci sia nulla da fare per recuperare il loro rapporto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG