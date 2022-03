Il cantante che dalla guerra ha completamente ripudiato Putin con il quale aveva un ottimo rapporto, parla di come sta andando la vita insieme ai rifugiati ucraini che ha ospitato nella sua tenuta.

In occasione di un’intervista riportata da Gossip e Tv, Albano racconta come sta vivendo insieme ai rifugiati ucraini che ha ospitato. Il cantante ha cambiato idea su Putin subito dopo la guerra e cerca di sostenere concretamente il popolo ucraino dando loro una casa.

Le dichiarazioni di Albano

Come riporta Gossip e Tv, Albano racconta il rapporto con i profughi ucraini: “La prima sera a cena non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli. Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene.” Poi il cantante parla del bambino più piccolo: “La prima sera a cena non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli. Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene”. Poi conclude: “Io ora mi sento responsabile per questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli. È mio dovere oggi pensare a loro“.

Insomma, un gesto davvero nobile quello di Albano che ha dato ai ragazzi ucraini non solo una casa, ma anche una famiglia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG