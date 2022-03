Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi c’è stato un forte scontro tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. L’ex vincitrice del GF ha accusato l’attore di essere un privilegiato e di aver usato il cellulare in isolamento prima che iniziasse il reality. Nello scontro interviene anche Ilary Blasi che mette alcune cose in chiaro.

Le dichiarazioni di Floriana sull’attore

Come riporta Fan Page, Floriana Secondi accusa Nicolas Vaporidis: “C’è un regolamento per il quale sono stati ritirati tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni. Per cinque giorni siamo stati in albergo, ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza, perché lui aveva il telefono. A me non interessa se Nicolas è sleale verso il gruppo. Non ho tollerato il suo modo di criticarci perché ci lamentiamo“.

E ancora: “La produzione ci chiedeva di portare un oggetto personale, che non doveva andare in contrasto con altre cose. L’oggetto che ho chiesto io, non mi è stato dato. Sono credente e avrei voluto tenere con me un rosario, ma non mi è stato concesso. Lui, invece, aveva un rasoio elettrico per i capelli, quando noi non potevamo usare cose elettriche“.

A questo punto interviene Ilary Blasi che dichiara che sul telefono chiederà poi alla produzione mentre per il rasoio elettrico dichiara: “Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche. Non c’è nessun privilegiato, sono tutti uguali.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG