La fantasia floreale è uno dei must have dell’Autunno Inverno 2018-2019. Vediamo quali sono i capi a fiori da avere e come indossarli secondo gli ultimi trend.

La fantasia floreale è da sempre considerata tipicamente estiva, da indossare con l’arrivo della primavera. Quest’anno, però, non la abbandoneremo con l’arrivo dell’autunno, anzi, sarà una delle principali tendenze della stagione invernale.

Ovviamente, non potremo indossare in inverno gli stessi abiti che abbiamo indossato in estate, per due semplicissimi motivi: sarebbero troppo leggeri (anche se ci sono alcuni trucchetti per indossare abiti estivi quando fa freddo) e non avrebbero i colori giusti. Le fantasie floreali di tendenza al momento, infatti, non sono quelle a piccoli fiori in colori pastello, ma a fiori grandi, in colori molto intensi come l’arancio, il rosso, il blu e il giallo, su fondo preferibilmente scuro.

Vediamo quali sono i capi must have da avere nell’armadio e come abbinarli!

Fantasia floreale: i capi di tendenza per l’Autunno Inverno 2018-2019

Quest’inverno la fantasia floreale sarà ovunque, e non stiamo esagerando: pantaloni, gonne, abiti lunghi e corti, giacche, cappotti e perfino borse e scarpe saranno ricoperti di fiori! Questi ultimi non saranno solo stampati sul tessuto, ma anche ricamati e arricchiti con applicazioni, come pietre e paillettes, per un prezioso effetto tridimensionale.

Acquistate assolutamente almeno un abito dalla linea scivolata e in tessuto morbido, midi o lungo, stile boho. Molto belle anche le gonne, sia lunghe che corte, fluide, plissettate o con balze. Se non amate le gonne, potete optare per i pantaloni, modello flare o cropped flare, ovvero a zampa sia lunghi che corti alla caviglia.

Non siete convinte di volervi ricoprire di fiori? Allora usateli a piccole dosi, ad esempio ricamati su una giacca, su una borsa o su un paio di stivaletti.

Come abbinare la fantasia floreale?

La regola generale è quella di non abbinare mai due fantasie diverse nello stesso outfit. Molte influencers, però, amano creare mix audaci, accostando due fantasie floreali, oppure una fantasia floreale a una completamente diversa, come quella animalier.

Se non volete sbagliare, vi suggeriamo di indossare i capi floreali con altri a tinta unita, preferibilmente di un colore neutro, come il nero, il blu o il marrone, o meglio ancora di un colore presente nella fantasia. Ultima regola: evitate di esagerare con gli accessori.

