Foulard mon amour: come indossarlo questo autunno-inverno

Il foulard è l’accessorio must have dell’Autunno Inverno 2018-2019, vediamo come indossarlo seguendo le ultime tendenze.

Il foulard è un accessorio classico, che mai passerà davvero di moda. Negli ultimi anni, però, era stato considerato un po’ troppo da “vecchia signora” e quindi abbandonato a favore di maxi sciarpe di lana o cotone.

Questo autunno Inverno 2018-2019, invece, assisteremo a un ritorno in grande stile del foulard e non ci riferiamo solo alle sciarpe di seta, ma anche ad abiti e mantelle dello stesso tessuto e con le stesse fantasie tipiche dei foulard. Vediamo nei dettagli quali sono tutte le tendenze da seguire.

Foulard: le tendenze Autunno Inverno 2018-2019

Il ritorno del foulard (e della fantasia che da esso prende nome) è dovuto agli stilisti che lo hanno fatto sfilare in passerella durante le settimane della moda Autunno Inverno 2018-2019. Oscar de la Renta ha proposto sciarpe, mantelle e abiti in seta leggeri e impalpabili, con fantasia fiorata in toni caldi tipicamente autunnali, come il verde bottiglia, il bianco sporco, l’ocra, il rosso ruggine e l’arancio.

Più estrose le proposte di Gucci, con un mix and match di stampe foulard, animalier e fantasie etniche. Dolce & Gabbana, invece, si sono mantenuti sul classico, con foulard in testa in stile Regina Elisabetta, abbinati a giacche, cappotti e tailleur a fantasia tartan. Tutto molto british, insomma.

Per quanto riguarda le fantasie, la più gettonata è quella floreale, ma non mancano stampe più classiche con catene e geometrie, tipiche del genere.

Come indossare il foulard

Come avrete intuito dalle sfilate, il foulard quest’anno non va indossato solo al collo. Ovviamente, usarlo al posto della sciarpa, soprattutto con blazer e cappotti classici, è sempre una scelta giusta, ma vi suggeriamo di osare con qualche abbinamento più originale.

Ad esempio, potete indossare i foulard molto grandi come se fossero mantelle, sia su abiti in seta con fantasia simile, ispirandovi a De la Renta e Gucci, sia su maglioni di lana e cappotti. Potete usarli sulla testa nelle giornate ventose al posto del cappello, oppure in vita, al posto della cintura, infilandoli nei passanti di pantaloni e jeans.

