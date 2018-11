Pantaloni di pelle: gli outfit più belli da copiare

I pantaloni di pelle sono tornati di moda: vediamo a chi stanno bene, come abbinarli e quali modelli scegliere.

Dalle giacche ai pantaloni, l’abbigliamento di pelle quest’anno è tornato di tendenza. Se indossare un giubbino di pelle non è poi così difficile, dei pantaloni di pelle possono dare qualche difficoltà in più. Se non si sceglie il modello giusto, infatti, sono parecchio scomodi. Con l’abbinamento sbagliato, poi, possono risultare volgari.

Vediamo, allora, quali modelli scegliere e come abbinarli nel modo giusto.

Pantaloni di pelle: a chi stanno bene?

Pensate che i pantaloni di pelle stiano bene a poche fortunate dal fisico perfetto? Sbagliato! Questo può essere vero per i leggings (e anche in questo caso, in realtà basta abbinarli bene) ma i modelli in commercio sono davvero tantissimi, quindi basta scegliere quello più adatto al vostro corpo e ai vostri gusti personali.

Pantaloni di pelle: abbinamenti e outfit

Dobbiamo ammetterlo: abbinare i pantaloni di pelle, soprattutto quelli molto aderenti, senza rischiare di essere volgari, non è facile.

La regola generale per non sbagliare è evitare di indossarli con maglie molto aderenti e/o scollate, con tacchi a spillo e in generale con capi appariscenti.

In autunno, potete indossarli con t-shirt e bluse morbide, sneakers o altre scarpe basse, come i mocassini. In inverno, abbinateli a maglioni oversize, cappotti classici, sia lunghi che corti, stivaletti con tacco largo o anfibi.

Pantaloni di pelle: i modelli più belli

Dimenticate i leggings di pelle aderentissimi che andavano di moda qualche anno fa, quelli di tendenza per questo autunno-inverno sono veri e propri pantaloni, nei modelli più vari.

Si va dal classico cinque tasche aderente sulla gamba al pantalone culotte ampio e cropped, da quello chino con pinces a quello a sacchetto ampio sui fianchi e stretto alla caviglia. Insomma, anche in pelle i modelli di tendenza sono sempre gli stessi.

Per quanto riguarda i colori, il più gettonato è sempre l’intramontabile nero, sia opaco che lucidissimo, ma anche il color cuoio e il rosso sono molto belli.

