SOS pioggia: 5 capi di tendenza da indossare quando piove

Anche nelle giornate fredde e tempestose è possibile vestirsi bene e alla moda. Vediamo come vestirsi quando piove in inverno.

In inverno, quando piove e fa freddo, è difficile vestirsi alla moda o almeno decentemente. La tentazione di indossare strati di maglioni informi, pantaloni felpati e stivaletti con pelliccia, il tutto abbinato a un piumino oversize, berretto di lana calato fino al naso e maxi sciarpa è forte.

Anche se sulle influencers di cui vediamo foto su Instagram e Pinterest questo look potrebbe sembrare perfino cool, vi assicuriamo che nella vita reale non lo è per nulla! Eppure, vestirsi bene non è poi così difficile, visto che molti dei capi di tendenza al momento sono anche caldi, impermeabili e comodi. Non ci credete? Ve lo dimostreremo!

Come vestirsi in un giorno di pioggia: i capi di tendenza

– Impermeabile colorato. Quest’anno sono di tendenza gli impermeabili colorati, in tinte pastello o fluo. Se pensate che siano difficili da abbinare, vi suggeriamo di optare per un altro impermeabile molto gettonato al momento, ovvero quello in pexiglass trasparente, da indossare anche su altre giacche e cappotti non impermeabili quando fa freddo, per evitare di bagnarsi.

– Stivali di gomma. Gli stivali di gomma, sia alti che bassi alla caviglia, sono tornati di moda. Perché non approfittarne? Vi diamo un solo consiglio: sono molto freddi, quindi in inverno indossateli con calzettoni pesanti.

– Scarpe di vernice. Se vi rifiutate di indossare gli stivali di gomma (e possiamo comprendervi, per quanto siano di tendenza) provate le scarpe di vernice. Mocassini e stringate maschili sono perfetti quando non piove molto, negli altri casi meglio un paio di stivali.

– Pantaloni cropped. Fastidioso bagnarsi l’orlo dei pantaloni quando piove, vero? Per fortuna quest’anno si portano ancora una volta i pantaloni cropped che lasciano le caviglie scoperte, perfetti con gli stivaletti.

– Capi di pelle. Giacche, cappotti, pantaloni e stivali di pelle, oltre a essere un must have del momento, sono anche ottimi per ripararsi dal vento e dalla pioggia.

