10 accessori intramontabili da avere per un guardaroba perfetto

Dalla collana di perle alle décolleté, vediamo quali sono tutti gli accessori moda classici che tutte dovremmo avere nell’armadio per essere impeccabili!

Ogni anno, anzi, ogni stagione, vengono proposte nuove tendenze, sia per l’abbigliamento sia per gli accessori. Alcune cose, però, non passeranno mai di moda e tutte noi dovremmo averle nell’armadio.

Qualche esempio? Una collana di perle, perfetta su un classico tubino, ma anche su una t-shirt per darle carattere, oppure un bel foulard di seta. Vediamo quali sono tutti gli accessori moda classici da avere per essere sempre impeccabili.

Gli accessori moda da avere sempre

1. Collana di perle. La collana di perle è un must have. Non la considerate un gioiello un po’ da nonna, perché non lo è: provate a indossarla con una t-shirt stampata e un blazer, cambierete subito idea! E poi, è perfetta per ogni occasione, dalle cerimonie all’ufficio.

2. Foulard. Un foulard di seta pura, a tinta unita o a fantasia, è l’accessorio perfetto in primavera e in autunno, per proteggersi dal vento e per dare carattere ai capi basic, come la camicia bianca.

3. Pochette. Acquistate una classica pochette nera o argento e vedrete che vi salverà ogni volta che avrete bisogno di una borsa da abbinare a un outfit elegante.

4. Borsa capiente. Per tutti i giorni, invece, è indispensabile una borsa comoda e capiente. Sceglietene una dalle linee minimal, di pelle nera o marrone, da indossare praticamente con tutto.

5. Décolleté. Anche se non amate i tacchi, verrà il giorno in cui rimpiangerete di non averne nemmeno un paio! Acquistate delle décolleté con tacco comodo, senza plateau né applicazioni e decori, in un colore evergreen come il nero o il nude, e potrete indossarle all’infinito.

6. Cintura nera. La cintura nera, né troppo spessa né troppo sottile, è perfetta sia per stringere un pantalone un po’ troppo largo, sia per segnare il punto vita su abiti e giacche. Compratela se non l’avete.

7. Cappello a falda larga. Il classico capello a falda larga, soprattutto nero o beige, è perfetto in inverno con il cappotto e in autunno con il blazer.

8. Sneakers bianche. Avere un paio di scarpe comode è d’obbligo. Vi consigliamo di optare per delle sneakers bianche, facili da abbinare, come le Adidas Stan Smith.

9. Occhiali scuri. Anche per quanto riguarda gli occhiali da sole le tendenze cambiano alla velocità della luce. Per evitare di impazzire standogli dietro, acquistate un paio di occhiali da sole neri dalla linea classica e di buona qualità.

10. Orecchini piccoli. Specialmente con i capelli raccolti, un paio di orecchini piccoli, magari di luminosissimi brillanti, fa sempre bella figura.

