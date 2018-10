6 posti dove comprare abiti firmati a poco prezzo

Dagli outlet ai mercatini dell’usato, senza dimenticare gli e-commerce, vediamo dove comprare abiti firmati a poco prezzo, facendo dei veri affari!

Tutte sogniamo di acquistare abbigliamento firmato, di lusso e di ottima fattura, ma al prezzo delle catene low cost come Zara e H&M. Purtroppo questo sogno è irrealizzabile, ma c’è qualche trucchetto per comprare abiti firmati a poco prezzo, almeno relativamente al prezzo originale.

Ad esempio, in molti outlet, soprattutto durante i saldi, è possibile trovare abbigliamento firmato scontato del 70% (ovviamente non delle nuove collezioni). Anche online e nei mercatini si possono fare buoni affari. Vediamo tutti i posti dove è possibile trovare le grandi firme a un prezzo conveniente.

Dove acquistare abiti firmati a poco prezzo

1. Online. Acquistare abbigliamento firmato online a prezzi bassi è relativamente facile, basta scegliere sono e-commerce conosciuti e affidabili, come Asos (che ha una sezione fissa di abiti in sconto), Yoox e Privalia. Anche su Ebay e Depop potete trovare privati e negozi che vendono abiti firmati, ma controllate bene i feedback, perché potrebbero vendere dei falsi.

2. Outlet. Gli outlet sono la soluzione più semplice per acquistare abbigliamento firmato scontato, senza rischiare di cadere in una truffa, specialmente se il negozio è gestito direttamente dal brand. Purtroppo si tratta di capi di vecchie collezioni o a volte difettati, quindi controllateli bene prima di acquistarli.

3. Mercatini. Sicuramente nella vostra città c’è almeno un mercato dove si trovano bancarelle che vendono abiti usati. Vi assicuriamo che scavando bene nel mucchio di vestiti vecchi e senza valore, potete trovare anche capi e accessori firmati, a un prezzo spesso irrisorio.

4. Negozi vintage. Nei negozi vintage è facile trovare borse di lusso e abbigliamento firmato, ma di solito i proprietari dei negozi conoscono bene il valore della loro merce e non la svendono a poco come nei mercatini. Tuttavia, vale sempre la pena dare un’occhiata.

5. Negozi in chiusura. Anche se è molto triste, quando i negozi stanno per chiudere di solito svendono la merce rimasta in magazzino per liberarsene. Se vedete un negozio in chiusura, vi consigliamo di farci un giro.

6. Durante i saldi. Ultima e forse scontata (in tutti i sensi) soluzione è aspettare i saldi per acquistare l’abbigliamento costoso. Ovviamente, i grandi marchi come Chanel, Dior eccetera non fanno saldi, se non nei loro outlet, quando li hanno.

Fonte foto: https://www.pexels.com/photo/photo-of-a-woman-holding-shopping-bags-974964/