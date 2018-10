5 accessori per capelli che devi avere questo inverno

Dalle fasce ai fiocchi, vediamo quali sono gli accessori per capelli da avere assolutamente per questo Autunno Inverno 2018-2019.

Quando parliamo di accessori, di solito pensiamo a borse, gioielli e scarpe, ma dimentichiamo che anche gli accessori per capelli sono molto importanti. E questo non solo per i capelli lunghi, ma anche per i tagli medi e corti, che con i fermagli giusti possono essere valorizzati.

Per l’Autunno Inverno 2018-2019 le tendenze sono tantissime: foulard da legare a mo’ di turbante, fiocchi giganti e scrunchie anni ’80 sono solo alcuni degli accessori must have per impreziosire le acconciature. Vediamo quali sono quelli che tutte dovremmo avere.

Gli accessori per capelli di tendenza per l’Autunno Inverno 2018-2019

– Fasce. Le fasce per capelli sono tornate di moda. Per l’inverno sono perfette le fasce in lana, calde e belle, un’ottima alternativa ai cappelli. Per le occasioni più eleganti, vi consigliamo di scegliere delle fasce di seta o velluto impreziosite da pietre e applicazioni.

– Foulard. Il foulard quest’anno è di gran tendenza, anche tra i capelli. Potete indossarlo in tantissimi modi: legato attorno alla testa come se fosse una fascia, a turbante oppure attorno alla coda e allo chignon per coprire l’elastico. Se avete i capelli molto lunghi, provate a infilarlo tra le ciocche di una treccia.

– Scrunchie. Ricordate gli elastici in stoffa grossi e arricciati che si portavano negli anni ’80 e ’90? Sono tornati di moda e si chiamano scrunchie! A primo impatto possono sembrare un po’ bruttini, ma basta sceglierli in un bel tessuto, come il velluto, ad esempio, per essere super chic. Inoltre, hanno un grande vantaggio: non stringono e non spezzano i capelli.

– Fiocchi. I fiocchi tra i capelli sono molto romantici e quest’anno sono tornati di moda. Potete acquistare fermagli con fiocco, su Amazon se ne trovano tantissimi, oppure semplicemente legare un nastro di seta o velluto attorno all’elastico, per coprirlo.

– Fermagli preziosi. Per le serate più eleganti, non dimenticate di indossare un fermaglio con pietre o perle. Quelli piccoli a clip sono perfetti anche per chi ha i capelli corti o medi.

FONTE FOTO: https://www.pinterest.it/pin/AS3nvDxsgVUm7GzbY0ECABBOuMIHz7yOzu2vXIOxfa9GZ0qSJh7UDPw/, https://www.pinterest.it/pin/581808845587983843/, https://www.pinterest.it/pin/223702306472552742/