FantaSanremo 2025, chi sono gli artisti più scelti? Due Big primeggiano

Chi sono gli artisti più scelti del FantaSanremo 2025? Al momento sono due i cantanti più gettonati in oltre 500mila squadra.

Il 75esimo Festival di Sanremo sta scaldando i motori e il FantaSanremo 2025 sta facendo altrettanto. Ad oggi, sono ben 500mila le squadre registrate sulla piattaforma del game, con più di 80mila leghe. Vediamo chi sono gli artisti più scelti e, di conseguenza, più quotati.

FantaSanremo 2025: chi sono gli artisti più scelti?

Da qualche anno, ormai, con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo si torna a parlare del FantaSanremo. Il gioco, anche per l’edizione 2025, è diventato una specie di evento simultaneo alla kermesse musicale, come se l’uno non potesse più esistere senza l’altro e viceversa. Il concorso canoro, quest’anno in scena dall’11 al 15 febbraio, è molto atteso, specialmente per il cambio di timone da Amadeus a Carlo Conti. Quest’ultimo ha scelto 30 cantanti e tra loro, ovviamente, ci sono gli artisti più scelti per il game che affonda le origini nell’iconico Fantacalcio.

Stando a quanto reso pubblico da Adnkronos, ad oggi sono state iscritte al Fantasanremo 2025 500mila squadre, con ben 80 mila leghe già schierate. Questi numeri, considerando che mancano ancora alcuni giorni alla chiusura delle iscrizioni, sono destinati a crescere. Possiamo comunque farci un’idea sugli artisti più scelti di quest’anno. I capitani più apprezzati, per ora e probabilmente anche durante il Festival, sono Elodie e Achille Lauro.

FantaSanremo 2025, non solo Elodie e Achille Lauro

Anche se Elodie e Achille Lauro guidano la lista degli artisti più scelti del FantaSanremo 2025, ci sono altri tre nomi che vanno alla grande. Parliamo di: Olly, Giorgia e Tony Effe. Molto probabilmente, nei prossimi giorni il numero dei capitani preferiti crescerà e vedrà spiccare altri Big come Fedez, al centro dell’attenzione per la querelle con Tony Effe.

Ricordiamo che quest’anno il game prevede cinque titolari a squadra più due riserve, per un totale di sette cantanti a squadra. Le formazioni possono essere modificate ogni sera, in base all’andamento della kermesse, mentre gli artisti saranno valutati non soltanto sul palco dell’Ariston, ma anche al Dopo Festival e dietro le quinte.