Regolamento FantaSanremo 2025: tutte le novità, i bonus e i malus

Il FantaSanremo 2025 sta scaldando i motori: vediamo il nuovo regolamento e come funziona il gioco legato al Festival.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2025 cresce anche l’attesa per il FantaSanremo. Il gioco dedicato alla kermesse musicale più importante del nostro Paese appassiona sempre più telespettatori, ma quest’anno ci sono alcune regole in più che bisogna tenere a mente. Vediamo come funziona e cosa prevede il regolamento.

Il regolamento di FantaSanremo 2025

Venerdì 27 dicembre 2024 si sono aperte le iscrizioni del FantaSanremo 2025, il gioco legato al Festival più amato d’Italia, in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio. Il game, che è bene sottolineare non prevede alcun premio se non la semplice gloria, inizia la prima serata della kermesse musicale e termina con la finale. Ovviamente, anche se non si vince nulla, c’è un regolamento da rispettare. Quest’anno, tra l’altro, ci sono nuove regole.

La modalità di gioco del FantaSanremo è sempre la stessa: in base al comportamento dei cantanti che compongono la propria squadra si ottengono bonus o malus, rispettivamente guadagni o perdite di punti. La prima grande novità riguarda proprio il numero degli artisti che formano i team: non sono più 5 come in passato, ma 7.

Ogni giocatore ha 100 baudi a disposizione per acquistare i 7 componenti della propria squadra: 5 di loro saranno titolari e potranno conquistare bonus e malus, mentre 2 saranno riserve e avranno accesso solo a bonus e malus della categoria “extra”.

Quanto costano i cantanti per il FantaSanremo?

Ogni cantante del Festival ha un costo, che i giocatori del FantaSanremo devono pagare con i 100 baudi a disposizione. Di seguito, il ‘listino’ prezzi 2025:

Achille Lauro 18

Bresh 13

Brunori Sas 14

Clara 14

Coma Cose 16

Elodie 18

Emis Killa 12

Fedez 17

Francesca Michielin 14

Francesco Gabbani 17

Gaia 15

Giorgia 18

Irama 16

Joan Thiele 12

Lucio Corsi 12

Marcella Bella 12

Massimo Ranieri 13

Modà 12

Noemi 16

Olly 17

Rkomi 13

Rocco Hunt 13

Rose Villain 15

Sarah Toscano 12

Serena Brancale 13

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento 13

Simone Cristicchi 13

The Kolors 15

Tony Effe 15

Willie Peyote 14.

FantaSanremo 2025: bonus e malus

Le formazioni del fantasy game si possono modificare ogni giorno, dalle ore 8:00 alle 20:00. Le scelte, ovviamente, devono essere fatte in base all’andamento della stessa kermesse. Questo è uno dei trucchi per vincere il FantaSanremo. Ricordiamo che alcuni bonus e malus vengono resi pubblici poco prima dell’inizio della serata e restano in vigore solo per il giorno stesso. Altri, invece, sono già noti:

+30 punti all’ultimo classificato al Festival;

+20 per i cantanti che si piazzano nella top 5 delle quattro prime serate;

+10 punti a chi “seda una rissa nel backstage”;

+25 a chi seda una rissa “sul palco” dell’Ariston;

+10 punti all’outfit più piumato;

+10 a chi litiga nel backstage;

+10 punti a chi abbraccia il conduttore;

+10 a chi fa il doppio inchino;

+10 punti a chi porta un fiore finto o vero tra i capelli;

+15 a chi scende in platea;

+10 punti a chi cambia outfit.

Tra i malus già noti, invece, abbiamo:

-10 punti a chi nomina FantaSanremo sul palco;

-10 a chi sfoggia un look completamente nero;

-10 punti a chi non ringrazia al termine dell’esibizione;

-20 a chi ha problemi tecnici;

-30 punti a chi cade sulla scalinata;

-50 a chi fa una “rissa sul palco”;

-100 punti a chi viene squalificato.

Quest’anno il FantaSanremo sarà anche più dinamico perché i giocatori, oltre al sito web ufficiale, potranno utilizzare l’applicazione.